В Самарской области женщина погибла в ДТП с битумовозом

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5 января ДТП произошло в условиях снегопада на 19 км автодороги «Тольятти-Ташелка» в Ставропольском районе.Женщина 1980 года рождения, управляя автомобилем Опель Астра, двигаясь по автодороге «Тольятти-Ташелка» в направлении г. Тольятти, не справилась с рулевым управлением, выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с грузовиком-битумовозом ДАФ FX 105, который двигался во встречном направлении.В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Опель, еще одна пассажирка скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.pixabay.com