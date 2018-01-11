В Самарской области за 11 месяцев 2017 года на производствах погибло 27 человек
11 января 2018 10:11
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В Самарской области снизился производственный травматизм и выросли затраты работодателей на охрану труда, региональный минтруд.
По оперативным данным в результате несчастных случаев за 11 месяцев прошлого года на производстве погибло 27 человек, что меньше, чем за аналогичный период 2016 года, на 43%.
Ожидаемые затраты работодателей на мероприятия по охране труда в 2017 г. составят 11,9 тыс. руб. в расчете на одного работающего.
Наблюдается также улучшение ситуации с профессиональной заболеваемостью. В текущем году ожидаемое значение относительного показателя профессиональной заболеваемости составит 3,19 на 10 тыс. работающих, в то время как в 2016 г. он был на уровне 3,29 на 10 тыс. работающих. Предполагаемая численность лиц с установленным в 2017 г. профессиональным заболеванием составит 260 человек (фактическая численность в 2016 году — 268 человек), пишет Волга Ньюс.
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