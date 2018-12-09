В Самарской области водитель врезался в препятствие у обочины и перевернулся в кювет

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ДТП произошло 8 декабря в Красноармейском районе на 4км 200м автодороги «Самара-Волгоград-Крансоармейское-Пестравка» в 11:09.Водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем «Нива Шевроле», двигаясь в направлении от г. Самара в сторону с. Пестравка, осуществляя маневр обгона движущегося впереди в попутном направлении автомобиля, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на препятствие (пластиковый короб защиты интернет кабеля), находящегося на левой обочине с последующим съездом в левый кювет и опрокидыванием.В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и самостоятельно обратился за медицинской помощью в медицинское учреждение, после оказания медицинской помощи отпущен домой.Получила телесные повреждения также пассажир автомобиля «Нива Шевроле» женщина 1947 года рождения, находилась на переднем пассажирском сидении справа, ремнем безопасности была пристегнута. Обратилась за медицинской помощью в медицинское учреждение, после оказания медицинской помощи отпущена домой. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.