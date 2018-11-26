В Самарской области водитель скрылся с места ДТП в котором погибла пожилая женщина
26 ноября 2018 09:20
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В ДТП в селе Старопохвистнево Похвистневского района погибла пожилая женщина. Сотрудники полиции выехали на место происшествия и установили, что погибшая - местная жительница 1940 г.р.. Водитель с места происшествия скрылся.
Сотрудники ДПС осмотрели место происшествия. В ходе осмотра были изъяты осколки от разбитой фары и декоративная накладка на фару, похожую на накладку от "Шевроле-Нива". Сотрудники полиции опросили жильцов, которые проживают недалеко от места ДТП, опросили работников автомастерских. В ходе мероприятий правоохранители проверили улицы и дворовые проезды с. Старопохвистнево и на одной из улиц обнаружили машину "Шевроле-Нива" с характерными повреждениями. Была установлена личность водителя. Им оказался мужчина 1968г.р.. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает облМВД.
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