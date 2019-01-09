В Самарской области водитель, лишенный прав, попал в ДТП
9 января 2019 10:15
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В конце 2018 года в полицию поступило сообщение о ДТП, произошедшем на улице Чапаева в Безенчуке. Владелец автомобиля ВАЗ 21102 совершил наезд на стоящий автомобиль «Тойота Ленд Круизер». При общении правоохранители заметили, что от водителя отечественного транспортного средства исходит резкий запах алкоголя и предложили пройти ему медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Автолюбитель - 41-летний местный житель от него отказался.
При проверке личности нарушителя полицейские выяснили, что ранее он был подвергнут административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и лишен водительского удостоверения.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
С 1 июля 2015 года повторное (в течение года после истечения срока предыдущего наказания) управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от медицинского освидетельствования считается уголовным преступлением. Такие водители привлекаются к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ и будут наказываться штрафом от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами сроком до 480 часов, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. При этом все санкции сопровождаются лишением права управления транспортными средствами на этот срок, сообщает облМВД.
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