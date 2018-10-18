В Самарской области во время сварочных работ вспыхнули бочки с топливом, погиб рабочий
18 октября 2018 12:41
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Сегодня, примерно в 9 часов 30 минут на территории фермерского хозяйства, расположенного в селе Хворостянка Самарской области, во время сварочных работ, которые производились вблизи бочек с топливом, произошло воспламенение, в результате которого один рабочий, 1962 года рождения, погиб, а второй, 1994 года рождения, доставлен в больницу с ожогами.
В настоящее время следователи выехали на осмотр места происшествия, Безенчукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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