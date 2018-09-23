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В Самарской области в столкновении двух иномарок погибла молодая женщина

23 сентября 2018 11:29
67
В Самарской области в столкновении двух иномарок погибла молодая женщина Смертельное ДТП произошло на 1094-м километре трассы М-5.
Смертельное ДТП произошло на 1094-м километре трассы М-5.

В субботу, 22 сентября, в Сергиевском районе 63-го региона произошло ДТП, в котором погибла женщина. Об этом 63.ru сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

На 1094-м километре трассы М-5 лоб в лоб столкнулись Renault Logan и Сhevrolet, пишет 63.ru со ссылкой на облглавк.

Оба водителя получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали медики скорой помощи. По словам сотрудников полиции, ДТП не обошлось без жертв. 29-летняя девушка, которая находилась в салоне одной из иномарок, скончалась до приезда врачей.

Фото pixabay.com

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