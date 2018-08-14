В Самарской области в частном доме произошел взрыв, погиб хозяин

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В ночь с 12 на 13 августа 2018 года в котельной одного из частных домов, расположенного по улице Рябиновой поселка Приморский Ставропольского района Самарской области произошел взрыв неустановленного предмета, в результате которого погиб хозяин дома, 1983 года рождения.По данному факту следственным отделом по городу Жигулевск начата доследственная проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно – медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.