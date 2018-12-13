В Самарской области столкнулись ГАЗель и иномарка КИА

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Сегодня, 13 декабря утром произошло ДТП в Красноярском районе Самарской области. Н 1053 километре трассы "М5 Урал" произошло столкновение легкового автомобиля «КИА» и автомобиля «ГАЗель» с 4 взрослыми пассажирами в салоне, который двигался из села Большая Каменка в сторону поселка Конезавод.В результате ДТП пассажиры «ГАЗели» получили незначительные телесные повреждения. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.