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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области спасли мужчину, съевшего на спор четыре мухомора

10 октября 2018 12:10
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В Самарской области спасли мужчину, съевшего на спор четыре мухомора Медики на
Медики на "скорой" подоспели вовремя.

Во вторник, 9 октября, днем в с. Подстепки Ставропольского района, что в 24 км от Тольятти, потребовалась срочная помощь мужчине в возрасте около 41 года, который на спор съел четыре мухомора, об этом  Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По предварительным данным, после употребления грибов у мужчины проявились признаки отравления, дошло до судорог. Для пострадавшего была вызвана "скорая". Спасать его в срочном порядке отправились врачи тольяттинской службы "03", которые обслуживают не только Автоград, но и Ставропольский район.

Прибывшие медики сразу приняли меры для спасения отравившегося, в том числе сделали ему промывание желудка, и увезли в тольяттинскую больницу с токсикологическим отделением.


Фото pixabay.com
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