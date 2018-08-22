В Самарской области сотрудники Росгвардии выявили факты нарушения правил обращения с оружием
22 августа 2018 11:26
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Сотрудники лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области совместно с представителями регионального Департамента охоты и рыболовства, проверили соблюдение охотниками действующего законодательства.
За первые два дня сезона в охотничьих угодьях Волжского района проверено более 50 человек. Целью мероприятия стали пресечение и раскрытие правонарушений, предупреждение фактов, связанных с браконьерством и незаконным оборотом оружия. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы напомнили гражданам о правилах оборота гражданского оружия в части ношения, хранения и транспортировки.
В ходе проверок изъята одна единица гражданского гладкоствольного охотничьего оружия. Ее владелец находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался проходить медицинское освидетельствование. По факту случившегося составлен административный протокол.
По словам сотрудников Росгвардии, аналогичные мероприятия будут проводиться на протяжении всего охотничьего сезона.
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