В Самарской области сотрудники Росгвардии выявили факты нарушения правил обращения с оружием

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Сотрудники лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области совместно с представителями регионального Департамента охоты и рыболовства, проверили соблюдение охотниками действующего законодательства.За первые два дня сезона в охотничьих угодьях Волжского района проверено более 50 человек. Целью мероприятия стали пресечение и раскрытие правонарушений, предупреждение фактов, связанных с браконьерством и незаконным оборотом оружия. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы напомнили гражданам о правилах оборота гражданского оружия в части ношения, хранения и транспортировки.В ходе проверок изъята одна единица гражданского гладкоствольного охотничьего оружия. Ее владелец находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался проходить медицинское освидетельствование. По факту случившегося составлен административный протокол.По словам сотрудников Росгвардии, аналогичные мероприятия будут проводиться на протяжении всего охотничьего сезона.