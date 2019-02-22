В Самарской области снова установлен «Желтый уровень опасности»
22 февраля 2019 10:38
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С 08 час. 30 мин. 22 февраля 2019 года на территории Самарской области вводится «Желтый уровень опасности», сообщает облМЧС.
Существует потенциальная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций.
По информации Приволжского УГМС до 19 час. 00 мин. 22 февраля 2019 года на территории области прогнозируется облачная погода, снег, местами сильный, метель. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха -1, -6°. Местами снежные заносы.
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