В Самарской области шестилетняя девочка погибла на пожаре
14 января 2019 13:47
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Сегодня, 14 января, примерно в 9 часов, при тушении возгорания в частном доме, расположенном в селе Черновка Кинель-Черкасского района Самарской области, обнаружено тело 6-летней девочки, без признаков жизни.
В настоящее время на место происшествия выехала следственно-криминалистическая группа. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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