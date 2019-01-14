В Самарской области шестилетняя девочка погибла на пожаре

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Сегодня, 14 января, примерно в 9 часов, при тушении возгорания в частном доме, расположенном в селе Черновка Кинель-Черкасского района Самарской области, обнаружено тело 6-летней девочки, без признаков жизни.В настоящее время на место происшествия выехала следственно-криминалистическая группа. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.