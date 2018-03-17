В Самарской области при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
17 марта 2018 12:44
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Четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Самарской области, еще один госпитализирован, сообщил РИА Новости в субботу источник в экстренных службах.
«В населенном пункте Шентала Самарской области загорелся частный деревянный жилой дом. Пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров, погибли четыре человека, один госпитализирован», — сказал собеседник агентства.
Как сообщает облМЧС, на тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 20 человек личного состава и 8 единиц техники.
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