В Самарской области полицейские разыскали пропавшего подростка, который жил с рыбаками
14 августа 2018 10:24
71
11 августа в полицию поступило сообщение от жительницы села Резяпкино 1984 года рождения о том, что ее несовершеннолетний брат 2007 года рождения ушел из дома накануне вечером в неизвестном направлении и его местонахождение до настоящего времени не известно.
Сотрудники Межмуниципального отдела полиции незамедлительно приняли меры к розыску. К поискам подключились и местные жители.
В ходе оперативной работы сотрудники полиции осмотрели близлежайшие сельские поселения, опросили местных жителей. Один из опрошеных пояснил, что видел похожего ребенка на дороге в село Ойкино Клявлинского района. Поиски несовершеннолетнего сосредоточились в указанном направлении. В процессе осмотра местности местные жители указали сотрудникам полиции на водоем около села Татарское Абдикеево Шенталинского района, где сезонно проживают рыбаки. Опросив мужчин, сотрудникам полиции стало известно, что мальчик в течении двух дней проживал с ними, пояснив, что он местный житель и родителям известно, где он находится. Ребенок был найден недалеко от стоянки рыбаков. По информации полицейских, никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось.
Ребенок воспитывается в полной семье, причиной ухода из дома, как выяснили сотрудники полиции, стала ссора со сводным братом, возникшая на почве отказа помочь нуждающейся в уходе матери.
После проведения профилактической беседы несовершеннолетний был возвращен в семью, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
13 августа 2018 21:58
Теперь они могут оказаться на улице, поскольку банк забирает квартиру по суду. Закон
366
13 августа 2018 20:07
Возбуждено уголовное дело. Закон
250
12 августа 2018 19:25
Согласно документам иска, страховая компания покрыла лишь часть затрат на ремонт автомобиля после ДТП, виновником которого стал артист. Закон
527
12 августа 2018 16:10
Глава ведомства поручил своим сотрудникам тщательным образом разобраться в случившемся и дать принципиально жёсткую правовую оценку действиям авиадебошира. Закон
325
11 августа 2018 21:41
Также Таганский районный суд Москвы запретил им работать в правоохранительных органах в течение двух лет. Закон
870
10 августа 2018 22:30
Закон
560
Происшествия
14 августа 2018 10:24
Он ушел из дома, поссорившись с братом. Происшествия
70
14 августа 2018 10:14
Пожар тушили 8 человек. Происшествия
111
14 августа 2018 09:33
Следствие выясняет обстоятельства ЧП. Происшествия
89
Криминал
14 августа 2018 10:35
Двое участников группы были задержаны на паромной переправе через р.Волга при очередной поставке героина. Криминал
50
14 августа 2018 10:08
Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Криминал
103
13 августа 2018 13:46
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Криминал
177
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
428
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
952
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
746
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1339
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1128
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1157
Фоторепортажи
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
526
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
377
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1733
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1732
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3393
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2499
Мероприятия
19 августа в Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением легкоатлетического Марафона на кубок Главы города Самара
В Самарском бизнес-инкубаторе пройдет семинар для индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса