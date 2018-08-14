В Самарской области полицейские разыскали пропавшего подростка, который жил с рыбаками

71

11 августа в полицию поступило сообщение от жительницы села Резяпкино 1984 года рождения о том, что ее несовершеннолетний брат 2007 года рождения ушел из дома накануне вечером в неизвестном направлении и его местонахождение до настоящего времени не известно.Сотрудники Межмуниципального отдела полиции незамедлительно приняли меры к розыску. К поискам подключились и местные жители.В ходе оперативной работы сотрудники полиции осмотрели близлежайшие сельские поселения, опросили местных жителей. Один из опрошеных пояснил, что видел похожего ребенка на дороге в село Ойкино Клявлинского района. Поиски несовершеннолетнего сосредоточились в указанном направлении. В процессе осмотра местности местные жители указали сотрудникам полиции на водоем около села Татарское Абдикеево Шенталинского района, где сезонно проживают рыбаки. Опросив мужчин, сотрудникам полиции стало известно, что мальчик в течении двух дней проживал с ними, пояснив, что он местный житель и родителям известно, где он находится. Ребенок был найден недалеко от стоянки рыбаков. По информации полицейских, никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось.Ребенок воспитывается в полной семье, причиной ухода из дома, как выяснили сотрудники полиции, стала ссора со сводным братом, возникшая на почве отказа помочь нуждающейся в уходе матери.После проведения профилактической беседы несовершеннолетний был возвращен в семью, сообщает облМВД.