В Самарской области переезде пассажирский поезд врезался в легковушку

84

20 января в 09:40 (мск) на перегоне Химзаводская - Тольятти Самарского региона Куйбышевской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом.Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения с автомобилем избежать не удалось. В результате ДТП пострадавших нет, схода подвижного состава нет, движение на перегоне не прекращалось.Сотрудники Куйбышевской железной дороги выражают беспокойство участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий на переездах и напоминают водителям автомобилей о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и неукоснительно выполнять требования переездной сигнализации, сообщается на сайте КбшЖД.

pixabay.com