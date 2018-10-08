В Самарской области ночью горело две тонны сена

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В ночь на 8 октября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Сергиевский, с. Успенка, ул. ЛеснаяГорело частное сено 2 две тонны, сообщает облМЧС.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 2 человека личного состава и 1 единица техники.Они за 40 минут справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.