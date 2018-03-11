В Самарской области начата доследственная проверка по факту отравления рабочих парами сероводорода

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10 марта днем при оказании услуг по ликвидации порыва нефтепровода в Красноярском районе Самарской области трое рабочих потеряли сознание. Один из рабочих, мужчина, 1991 года рождения скончался, двое других сотрудников доставлены в больницу, один из них находится в реанимации. По предварительным данным мужчины отравились парами сероводорода.По данному факту Красноярским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка. Назначена судебно – медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.