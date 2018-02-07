В Самарской области на трассе М 5 загорелся автомобиль

163

Вечером 6 февраля по адресу: м.р. Красноярский, трасса М-5, 1034 км, произошел пожар.Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 3 человека личного состава и 1 единица техники.Они справились с возгоранием за 15 минут, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.