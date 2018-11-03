В Самарской области на пожаре погибли трое маленьких детей
3 ноября 2018 11:49
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В ночь со 2 на 3 ноября в частном доме, расположенном в селе Старый Буян в Красноярском районе Самарской области произошёл пожар, после тушения которого обнаружены тела троих малолетних детей в возрасте от 2,5 до 8 лет, без признаков жизни.
По данному факту Красноярским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно - криминалистическая группа и руководство следственного управления. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины ему предшествующие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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