В Самарской области из-за ветра и снега сохраняется «Оранжевый уровень опасности»

149

В связи со сложившимися неблагоприятными погодными явлениями, связанными с усилением ветра до 20 м/с, осадков в виде снега, в Самарской области «Оранжевый уровень опасности», сообщает облМЧС.Главное управление обращается к жителям области воздержаться от использования личного автотранспорта.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82.