В Самарской области ищут водителя, который сбил женщину и уехал

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3 декабря примерно в 6-30 час. на 0 км 550 м автодороги «Приволжье-Обшаровка-Заволжье» неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, предположительно, ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107, совершил наезд на пешехода, которая двигалась по краю проезжей части в попутном направлении с транспортным средством.В результате происшествия женщина получила травму. После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание водителя, сообщает облМВД.Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району по телефону: 8 (846-47) 9-19-90 или по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).