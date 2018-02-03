В Самарской области инспекторы ДПС сбили пешехода и брызнули в него газом?
3 февраля 2018 11:59
206
В городе Нефтегорске Самарской области инспекторы ДПС сбили пешехода и забрызгали газом его и тех, кто снимал происходящее, сообщает ruposters.ru. Видео инцидента появилось на YouTube-канале MrRissso.
Судя по опубликованным кадрам, сотрудники ДПС пытались задержать человека на внедорожнике. Очевидцы усомнились в правомерности их действий начали снимать происходящее на видео, однако полицейские начали требовать отойти, а затем применили против них силу, сначала попытавшись задавить на машине, а затем использовав газ.
"Инспекторы ДПС забрызгали людей газом, один из ИДПС совершил наезд на пешехода на патрульном автомобиле и скрылся с места ДТП", - говорится в описании видео.
Авторы ролика утверждают, что инцидент произошёл 16 декабря, после чего незамедлительно было написано обращение в полицию. По состоянию на 23 декабря никакой реакции от правоохранительных органов не последовало. В ролике призывают неравнодушных зрителей подавать заявления в Следственный комитет и УСБ МВД.
Видео можно посмотреть здесь.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
2 февраля 2018 17:20
Водитель, причастный к ДТП, обязан не покидать место происшествия, принять всевозможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, сообщить... Закон
331
1 февраля 2018 23:32
Суд счел вину Белых полностью доказанной. Экс-губернатор считает свое преследование провокацией. Закон
368
1 февраля 2018 19:15
Он же звонил пожилым женщинам, представлялся их внуком и пояснял, что ему необходимы от 5000 рублей до 10000 рублей, так как возникли проблемы с сотрудниками... Закон
221
1 февраля 2018 18:57
Суд назначил ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Закон
223
1 февраля 2018 18:27
В результате преступных действий женщине причинен материальный ущерб в 229 000 рублей. Закон
252
1 февраля 2018 14:58
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия. Закон
362
Происшествия
3 февраля 2018 11:59
Видео инцидента появилось на YouTube-канале MrRissso. Происшествия
205
3 февраля 2018 11:44
Родители намерены написать заявление в прокуратуру. Происшествия
281
2 февраля 2018 14:48
Судом ему избрана мера пресечения в виде ареста. Происшествия
304
Криминал
3 февраля 2018 10:25
Подозреваемого в краже жителя города задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Криминал
153
2 февраля 2018 13:19
Инцидент произошел из-за реплики о девушке. Криминал
228
2 февраля 2018 12:26
Помимо этого мужчина надолго отправится в колонию. Криминал
376
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
458
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
477
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1693
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
561
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
556
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
7176
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
263
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3368
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1962
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2397
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2284
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1913
Мероприятия