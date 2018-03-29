В Самарской области горел дом на 40 кв. метрах

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Вечером 28 марта по адресу: м. р. Шигонский, с.Усолье, ул. Киселева, произошел пожар.Горел частный дом на 40 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники.Они примерно за полчаса справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.