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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области горел дом на 40 кв. метрах

29 марта 2018 09:44
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В Самарской области горел дом на 40 кв. метрах Пожар произошел в Шигонском районе.
Пожар произошел в Шигонском районе.

Вечером 28 марта по адресу: м. р. Шигонский, с.Усолье, ул. Киселева, произошел пожар.
Горел частный дом на 40 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
Они примерно за полчаса справились с огнем, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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