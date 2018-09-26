В Самарской области браконьер поймал около сотни раков

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Сотрудниками линейного пункта полиции в речном порту г. Сызрани выявлен 35-летний житель с. Бестужевка Приволжского района Самарской области, который на моторной лодке осуществлял незаконный вылов раков в акватории реки Волга.Правонарушитель был задержан в акватории реки Волга напротив с. Бестужевка Приволжского района Самарской области. На момент задержания им был выловлен 91 рак с помощью 6 многозаходных ловушек, относящихся к запрещенным орудиям лова. Все раки были выпущены полицейскими в естественную среду обитания.По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Предварительный ущерб, нанесённый водным биологическим ресурсам, оценивается на сумму около 3822 рублей? сообщает пресс-служба ведомства.Фото pixabay.com