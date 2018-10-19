В Самарской области автомобилистка на иномарке сбила мальчика-велосипедиста

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ДТП произошло в Волжском районе 18 октября. Вечером женщина 1985 года рождения (водительский стаж 11 лет), управляя автомашиной «Киа Рио», двигалась по Николаевскому проспекту со стороны улицы Спортивная Алея в направлении улицы Раздольная в микрорайоне Южный город.По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбительница допустила наезд на 8-летнего велосипедиста, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован, сообщает облМВД.