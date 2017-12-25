В Самарской области автомобилистка на Ладе врезалась в Peugeot, погиб человек
25 декабря 2017 12:58
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Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано сегодня в 09:00 на автодороге Самара – Бугуруслан в Кинельском районе. Женщина, 1959 года рождения, управляя автомобилем «Лада», двигалась со стороны Бугуруслана в сторону областной столицы. В пути следования автолюбительница выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустила столкновение с автомобилем «Peugeot».
В результате ДТП женщина получила травмы и обратилась за помощью в медучреждение. 66-летний пассажир отечественного транспортного средства от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.
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