В Самарской области 83-летняя женщина пострадала от приятеля сына

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В Отдел МВД России по Безенчукскому району поступило сообщение от работников медицинского учреждения о поступлении 83-летней женщины с телесными повреждениями.В ходе отработки поступившей информации полицейские восстановили картину произошедшего. По предварительным данным, незадолго до происшествия пострадавшая находилась у себя в доме вместе с сыном. К нему в гости пришел знакомый. Однако пенсионерка отказалась впускать его в дом, так как он находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе возникшего между ними конфликта предполагаемый злоумышленник толкнул пожилую женщину. От удара она упала на деревянный пол и начала звать сына на помощь. Подозреваемый в это время скрылся с места происшествия.В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. 57-летний подозреваемый пытался скрыться от страж правопорядка у своего друга. Однако в ходе беседы с полицейскими сознался в содеянном. По данным полиции, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.