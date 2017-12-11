В Самаре женщина погибла под колесами поезда
11 декабря 2017 09:25
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Правоохранители проводят проверку.
На 1106-м км перегона Киркомбинат — Стахановская поезд переехал женщину 1987 года рождения. Об этом 63.ru сообщили источники в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
— Инцидент произошел в воскресенье, 10 декабря, в 16:30, — рассказали представители ведомства. — Женщина шла по переходу, поскользнулась, упала, и не успела отползти от поезда.
От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.
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