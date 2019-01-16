В Самаре задержан подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении школьницы

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20 ноября возле дома 102 на ул. Льва Толстого мужчина совершил в отношении 9-летней девочки действия сексуального характера. В тот же день сообщение о случившемся поступило в полицию.На днях предполагаемого злоумышленника задержал экипаж 2 взвода полка патрульно-постовой службы полиции. В вечернее время в ходе патрулирования территории они увидели возле учебного заведения на ул. Венцека мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Кроме того, у полицейских вызвало подозрение поведение незнакомца: увидев патрульный автомобиль, он попытался скрыться. Сотрудники ППСП задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе оперативных мероприятий, личность задержанного была установлена. Им оказался ранее не судимый безработный житель Самары 1978 года рождения.Подозреваемый задержан, сообщает облМВД.