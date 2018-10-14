В Самаре задержали пьяного автомобилиста - футболиста "Крыльев Советов"

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В Самаре задержан мужчина 1991 года рождения, управляющий транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Житель Самары отпущен до суда, сообщает облМВД.

На фото, появившемся в соцсетях, можно узнать полузащитника "Крыльев Советов". В пресс-службе самарского клуба пояснили, что сегодня у всей команды выходной. Решение по инциденту будет приниматься в понедельник, 15 октября, когда игроки соберутся на тренировочной базе, пишет "Самарская газета".

По предварительной версии, он ехал с одного из ресторанов Самары.