В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины в больнице
17 сентября 2018 13:56
99
8 августа 2018 года в одно из медицинских учреждений города Самары обратилась женщина, 1953 года рождения, для прохождения процедуры «фиброколонскопия». При проведении указанной процедуры пациентка умерла.
По данному факту Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти другому человеку по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
14 сентября 2018 21:27
В 2018 году Кирсанова задержали в Праге, где несколько лет назад он купил виллу. Закон
535
14 сентября 2018 19:18
Закон
375
14 сентября 2018 14:06
По версии следствия, обвиняемая родила ребенка дома, а затем вынесла его ночью на улицу, где и оставила. Закон
236
14 сентября 2018 12:10
По мнению парламентариев, такие люди могут быть склонны к общественно-опасным поступкам. Закон
296
13 сентября 2018 16:20
После тушения пожара обнаружены тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки. Закон
257
12 сентября 2018 21:09
Суд в иске ведомству отказал, признав, что выполнить заказ «Авиакор-авиационный завод» не смог по обстоятельствам, не зависящим от его воли. Закон
290
12 сентября 2018 16:52
Путем заключения фиктивных договоров поставки с другими организациями. Закон
271
Происшествия
17 сентября 2018 15:06
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. Происшествия
48
17 сентября 2018 13:56
Она умерла во время процедуры фиброколонскопия. Происшествия
95
17 сентября 2018 13:54
Пламя распространилось на 50 кв. метров. Происшествия
79
Криминал
17 сентября 2018 13:59
Деньги предназначались судебному приставу-исполнителю. Криминал
88
17 сентября 2018 11:53
Один из ее участников попал в больницу. Криминал
117
17 сентября 2018 11:37
Женщина ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Криминал
100
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
331
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
14956
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
404
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
563
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
661
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1025
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
564
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
663
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1631
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1174
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1253
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1213
Мероприятия