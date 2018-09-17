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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины в больнице

17 сентября 2018 13:56
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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины в больнице Она умерла во время процедуры фиброколонскопия.
Она умерла во время процедуры фиброколонскопия.

8 августа 2018 года в одно из медицинских учреждений города Самары обратилась женщина, 1953 года рождения, для прохождения процедуры «фиброколонскопия». При проведении указанной процедуры пациентка умерла.

По данному факту Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти другому человеку по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.


Фото pixabay.com

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