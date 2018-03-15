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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти двоих людей на пожаре

15 марта 2018 12:52
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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти двоих людей на пожаре Предположительно пожар возник из-за непотушенной сигареты.
Предположительно пожар возник из-за непотушенной сигареты.

Как сообщалось ранее, 17 февраля 2018 года, в одной из квартир дома по улице Мориса Тореза в городе Самаре произошло возгорание. После тушения пожара обнаружено тело мужчины, 1988 года рождения, а также тело хозяина квартиры, 1937 года рождения, который скончался от отравления окисью углерода до приезда врачей скорой медицинской помощи.

По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской ФедерациипоСамарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Согласно заключению эксперта пожар возник в результате источника открытого пламени, воздействующего на горючую среду либо тлеющего табачного изделия.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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