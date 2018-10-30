В Самаре возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины после взрыва газа в доме
30 октября 2018 14:02
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Как сообщалось, в ночь с 24 на 25 октября 2018 года в частном доме, расположенном по улице Внутренний проезд в Железнодорожном районе города Самары, предположительно произошёл взрыв бытового газа, в результате которого погиб мужчина и полностью обрушилось строение дома.
По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия, проводятся необходимые следственные действия, назначена судебно – медицинская экспертиза, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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