В Самаре возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины после взрыва газа в доме

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Как сообщалось, в ночь с 24 на 25 октября 2018 года в частном доме, расположенном по улице Внутренний проезд в Железнодорожном районе города Самары, предположительно произошёл взрыв бытового газа, в результате которого погиб мужчина и полностью обрушилось строение дома.По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия, проводятся необходимые следственные действия, назначена судебно – медицинская экспертиза, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.