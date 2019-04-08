В Самаре водитель врезался в бордюр

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ДТП произошло в Самаре 7 апреля. 45-летний водитель (водительский стаж 21 год) управлял автомобилем «Тойота». По предварительной версии полицейских, автолюбитель, двигаясь по улице Авроры, со стороны улицы Дыбенко в направлении улицы Антонова-Овсеенко, превысил скорость и столкнулся с бордюрным камнем. В результате ДТП водитель получил травмы и был направлен на стационарное лечение, сообщает облМВД.