В Самаре водитель без прав насмерть сбил женщину

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Рано утром 13 сентября водитель 1999 г.р., управляя а/м ВАЗ 21093, двигался по Красноглинскому шоссе от п. Южный в направлении п. Управленческий. Он допустил наезд на женщину-пешехода 1962 г.р., которая двигалась по обочине справа по ходу движения транспортного средства. От полученных травм, женщина скончалась на месте происшествия. Водитель на данный момент лишен права управления т/с за предыдущее нарушение ПДД. Сотрудники полиции на месте происшествия собирают проверочный материал, по которому будет принято процессуальное решение, сообщает облМВД.