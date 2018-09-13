В Самаре водитель без прав насмерть сбил женщину
13 сентября 2018 09:45
119
Рано утром 13 сентября водитель 1999 г.р., управляя а/м ВАЗ 21093, двигался по Красноглинскому шоссе от п. Южный в направлении п. Управленческий. Он допустил наезд на женщину-пешехода 1962 г.р., которая двигалась по обочине справа по ходу движения транспортного средства. От полученных травм, женщина скончалась на месте происшествия. Водитель на данный момент лишен права управления т/с за предыдущее нарушение ПДД. Сотрудники полиции на месте происшествия собирают проверочный материал, по которому будет принято процессуальное решение, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
12 сентября 2018 21:09
Суд в иске ведомству отказал, признав, что выполнить заказ «Авиакор-авиационный завод» не смог по обстоятельствам, не зависящим от его воли. Закон
223
12 сентября 2018 16:52
Путем заключения фиктивных договоров поставки с другими организациями. Закон
193
12 сентября 2018 14:16
Нотариус потребовала вернуть деньги в судебном порядке. Закон
185
11 сентября 2018 09:48
Выявлен ряд нарушений. Закон
272
8 сентября 2018 13:59
При досмотре в «зеленом» коридоре в ручной клади мужчины были обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме: 89 488 долларов США, 82 200 Казахских тенге,... Закон
362
7 сентября 2018 22:21
Её признали виновной в превышении полномочий и освободили от наказания. Закон
533
Происшествия
13 сентября 2018 13:34
Ранее он был задержан за взятку. Происшествия
0
13 сентября 2018 13:23
Он пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Происшествия
20
13 сентября 2018 12:11
Иномарка, с которой водитель столкнулся, опрокинулась. Происшествия
506
Криминал
13 сентября 2018 11:50
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Криминал
74
13 сентября 2018 11:37
Ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет. Криминал
91
13 сентября 2018 11:14
Мужчина нанёс злоумышленникам "множество ударов ножом в жизненно важные органы, в том числе со стороны спины". Криминал
164
Видео
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
312
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
452
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
579
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
966
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1777
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1154
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
472
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
582
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1531
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1095
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1175
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1138
Мероприятия