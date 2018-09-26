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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре во время рейса едва не загорелся автобус

26 сентября 2018 14:01
143
В Самаре во время рейса едва не загорелся автобус Об этом сообщают в твиттере его пассажиры.
Об этом сообщают в твиттере его пассажиры.

В Самаре 26 сентября прямо во время рейса задымился автобус 157 маршрута, пишет СитиТраффик. Об этом в твиттере сообщили его пассажиры. Другой автобус люди ждали на улице почти час.
В компании-перевозчике и городском департаменте транспорта пояснили, что автобус не горел, а лишь дымился.

- Докладываем: пассажиров уже забрали, автобус не горел, а чуть задымил, тк масло попало на коллектор, - сообщили в "СамараАвтоГаз".

- В автобусе было задымление из-за того, что масло попало на двигатель. Пассажиры были вывезены, задержка составила около 40 минут, - сообщает дептранс в твиттере.

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Комментарии



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