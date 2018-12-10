В Самаре вероятной причиной двух рабочих в тепловой камере считают метан
10 декабря 2018 09:54
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Обстоятельства гибели двух сотрудников компаний «Стройаудит» и «УПС» в тепловой камере чреваты непредсказуемыми последствиями для будущего отстроенного на заболоченной территории пригородов Самары микрорайона «Южный город». Как стало известно в ходе расследования, причиной смертельного ЧП скорее всего стал болотный газ без цвета и запаха – метан, просочившийся из переувлажненной почвы под микрорайоном.
Днем 9 ноября 2018 года на стройплощадке в микрорайоне «Южный город-2» в тепловой камере были найдены тела двух строителей. Погибшими оказались прораб ООО «Стройаудит», 35-летний мужчина, и 30-летний разнорабочий ООО «УПС». Внешних признаков насильственной смерти на телах не было, предварительной причиной стало «отравление неизвестным газом при выполнении работ на объекте».
По факту гибели строителей следственным отделом по городу Новокуйбышевск СУ СК РФ по Самарской области (это подразделение курирует и Волжский район) начата доследственная проверка.
Сами девелоперы ЧП комментируют скупо. Как сообщила «СО» специалист по внешним связям и PR ООО «ДК «Древо» Елена Беспалова, создана комиссия по расследованию факта несчастного случая, а СК проводит «все необходимые следственные мероприятия».
Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области по взаимодействию со СМИ Елена Шкаева сообщила «СО», что, по предварительным данным, рабочие отравились метаном. Источник, знакомый с ситуацией, подчеркивает, что речь идет не о промышленном, а о природном метане. Это очень важный нюанс. Дело в том, что природный метан обычно обильно скапливается в почвах болотистой местности. А «Южный город» именно в такой местности и поднимают.
Эксперты «СО» называют ситуацию в «Южном городе» экстраординарной и говорят о потенциальной опасности болотного газа для жильцов нового микрорайона, пишет "Самарское обозрение".
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