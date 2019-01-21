В Самаре вечером тушили пожар на ул. Теннисной

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20 января вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, ул. Теннисная.Горели домашние вещи на 3 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 3 единицы техники.Ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.