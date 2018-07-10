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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре вандалы разрисовали памятник-самолет на Ипподроме

10 июля 2018 10:50
164
В Самаре вандалы разрисовали памятник-самолет на Ипподроме Сейчас самолет уже привели в порядок.
Сейчас самолет уже привели в порядок.

В Самаре хулиганы разрисовали ругательствами самолет Ил-2, установленный на пересечении Московского шоссе и пр. Кирова.

Об этом сообщил глава администрации Кировского района Игорь Рудаков и поручил сотрудникам МП «Спецремстройзеленхоз» убрать рисунки с памятника.

К настоящему времени поручение уже выполнено, пишет Самру.ру.
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