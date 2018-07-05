В Самаре в доме упал лифт с пассажирами, среди которых были маленькие дети
5 июля 2018 12:34
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В Самаре вечером 3 июля в доме, который называют "муравейником", "рашпилем", "напильником" и "кукурузой", у лифта, перевозящего людей с детьми, оборвался трос, - и кабина рухнула с 9 на 1 этаж. Об этом в соцсетях сообщает девушка, которая в тот момент ехала в этом лифте.
По ее словам, они сели в лифт вместе с соседкой и начали спускаться с 13 этажа. На уровне 9 этажа кабина, в которой находилось 6 человек, включая маленьких детей, начала падать вниз, пишет СитиТраффик.
- Дом наш старый, и лифты почти не имеют оттока воздуха. Сотовая связь не ловит, автоматическое оповещение "работает" почти исправно. Стали ждать. Через минут 20 нас стало мотать по шахте , потом лифт с таким же грохотом упал на 1 этаж. Были слышны звуки пытающегося работать мотора. Опять подняли вверх, опять уронили, грохот, жуть, испуганные глаза моих маленьких детей, ад! Но мы живы... спасибо всем, кто обслуживает наш дом за то, что не дают погибнуть! - написала девушка в соцсетях.
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