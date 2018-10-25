В Самаре в частном доме взорвался бытовой газ, погиб человек
25 октября 2018 10:34
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В ночь на 25 октября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о хлопке бытового газа в частном доме с последующим обрушением по адресу: г. Самара, Внутренний проезд. В результате хлопка произошло горение на площади 20 кв. м.
В результате проведения аварийно-спасательных работ было обнаружен погибший мужчин.
На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения в количестве 32 ед. техники и 98 человек личного состава, в том числе от МЧС 14 ед. техники и 54 человек, сообщает облМЧС.
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