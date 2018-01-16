В Самаре в Куйбышевском районе ночью горел строительный вагончик

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В ночь на 16 января по адресу: г. о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Бакинская / пер. Торговый, произошел пожар.Горел строительный вагончик на 40 м. кв, сообщает облМЧС.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 2 единицы техники.Они за полчаса справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.