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В Самаре в Куйбышевском районе ночью горел строительный вагончик

16 января 2018 11:46
94
В Самаре в Куйбышевском районе ночью горел строительный вагончик Площадь пожара составила 40 кв. метров.
Площадь пожара составила 40 кв. метров.

В ночь на 16 января по адресу: г. о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Бакинская / пер. Торговый, произошел пожар.
Горел строительный вагончик на 40 м. кв, сообщает облМЧС.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 2 единицы техники.
Они за полчаса справились с огнем.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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