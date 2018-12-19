В Самаре в ДТП с дорожной машиной МДК-433362 пострадали два человека

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18 декабря в Советском районе Самары в произошло ДТП. Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2114, ехал по ул. 22-го Партсъезда.Он не обеспечил постоянного контроля за движением автомобиля и врезался в стоящую комбинированную дорожную машину МДК-433362. Та стоял переда перекрестком, на запрещающий сигнал светофора, в попутном направлении.В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2114, пассажир попал в больницу, сообщает облМВД.