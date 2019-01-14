В Самаре в ДТП с четырьмя машинами пострадали двое

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Накануне, 13 января, ДТП произошло в Куйбышевском районе Самары. Женщина 1977 года рождения, управляя автомобилем Форд, в условиях снегопада, двигаясь по Южному шоссе со стороны ул. Уральская в направлении Заводского шоссе, в районе д.6 «А» по Южному шоссе не справилась с рулевым управлением. Она допустила выезд на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем Рено, и автомобилем Лада, под управлением водителя 1992 года рождения, которые двигалась во встречном направлении, в последствии автомобиль Рено столкнулся с автомобилем Фольксваген. В результате ДТП пострадали 2 человека: мужчина - водитель автомобиля Рено 1954 года рождения и женщина - пассажир автомобиля Рено. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.