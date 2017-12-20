В Самаре в ДТП пострадала 16-летняя девушка

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В Самаре 19 декабря произошло ДТП с несовершеннолетней. Мужчина 1979 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2107 двигался по улице Ново-Вокзальной со стороны Московского шоссе. По предварительной информации полицейских, на перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзально, при повороте направо водитель совершил наезд на пешехода 2001 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП 16-летняя девушка была госпитализирована с травмой ноги, сообщает облМВД.В целом за 19 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 12 ДТП. При этом 11 человек получили ранения различной степени тяжести, пострадал один несовершеннолетний. Погибло два человека, сообщает облМВД.