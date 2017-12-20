В Самаре в ДТП пострадала 16-летняя девушка
20 декабря 2017 13:50
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В Самаре 19 декабря произошло ДТП с несовершеннолетней. Мужчина 1979 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2107 двигался по улице Ново-Вокзальной со стороны Московского шоссе. По предварительной информации полицейских, на перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзально, при повороте направо водитель совершил наезд на пешехода 2001 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП 16-летняя девушка была госпитализирована с травмой ноги, сообщает облМВД.
В целом за 19 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 12 ДТП. При этом 11 человек получили ранения различной степени тяжести, пострадал один несовершеннолетний. Погибло два человека, сообщает облМВД.
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