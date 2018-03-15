В Самаре в ДТП пострадал трехлетний мальчик-пешеход

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Утром 14 марта женщина 1975 года рождения, управляя автомашиной «Nissan Tiida», двигался по улице Вилоновской со стороны улицы Самарской. Напротив дома №176 по улице Садовой, водитель допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода 2014 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении отца. В результате ДТП пострадал 3-летний мальчик, который был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами головы.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.