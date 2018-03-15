В Самаре в ДТП пострадал трехлетний мальчик-пешеход
15 марта 2018 13:17
48
Утром 14 марта женщина 1975 года рождения, управляя автомашиной «Nissan Tiida», двигался по улице Вилоновской со стороны улицы Самарской. Напротив дома №176 по улице Садовой, водитель допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода 2014 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении отца. В результате ДТП пострадал 3-летний мальчик, который был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами головы.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
15 марта 2018 00:40
Областной арбитражный суд восстановил за компанией «Лагуна» право собственности на участок в границах лесопарка. Закон
425
14 марта 2018 15:21
Закон
202
14 марта 2018 15:10
В суде подсудимый вину признал полностью. Закон
260
13 марта 2018 21:05
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Закон
267
13 марта 2018 20:44
Заведующей детским садом объявлен выговор. Закон
920
13 марта 2018 20:11
Мужчина нарушил правила дорожного движения на 42 тысячи рублей. Закон
411
13 марта 2018 19:37
«Жигулевскому пиву» удалось доказать, что строительство здания не угрожает безопасности граждан и не нарушает строительные СНиПы. Закон
374
Происшествия
15 марта 2018 13:41
Машина перевернулась в кювет на газовую трубу. Происшествия
24
15 марта 2018 13:17
Он госпитализирован в медицинское учреждение с травмами головы. Происшествия
47
15 марта 2018 12:52
Предположительно пожар возник из-за непотушенной сигареты. Происшествия
62
Криминал
15 марта 2018 12:11
В регионе проходят профилактические мероприятия в рамках Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Криминал
83
15 марта 2018 11:29
Задержана 30-летняя жительница Самары. Криминал
104
15 марта 2018 11:20
Причиненный материальный ущерб составил более 25 тысяч рублей. Криминал
112
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
705
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
695
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
636
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1315
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
829
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
905
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1514
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
832
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4005
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2314
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2755
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2654
Мероприятия