В Самаре в ДТП на Московском шоссе пострадала девочка-пассажир

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В Кировском районе Самары вечером 5 декабря произошло ДТП. Водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2114, следуя по Московскому шоссе в направлении ул. Алма-Атинская, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущего транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Форд Экоспорт», под управлением водителя 1988 года рождения, который двигался впереди в попутном направлении.В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка 2013 года рождения - пассажир автомобиля ВАЗ-2114.Она была доставлена бригадой скорой помощи в медицинское учреждение. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.