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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре тушили пожар в строящемся здании на пр. Кирова

4 апреля 2018 09:34
392
В Самаре тушили пожар в строящемся здании на пр. Кирова Горели строительные материалы.
Горели строительные материалы.

Накануне, 3 апреля по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, пр-т Кирова, произошел пожар. Горели строительные материалы в строящемся здании на 10 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Они быстро справились с огнем. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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