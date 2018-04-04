В Самаре тушили пожар в строящемся здании на пр. Кирова

392

Накануне, 3 апреля по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, пр-т Кирова, произошел пожар. Горели строительные материалы в строящемся здании на 10 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Они быстро справились с огнем. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.