В Самаре тушили пожар на 30 кв. метрах на ул. Воронежская

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Вечером с вреду, 15 августа по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, ул. Воронежская, произошел пожар. Горел гараж на 30 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.